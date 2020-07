Renault se fait remarquer sur et hors-piste en Hongrie

Grâce à Daniel Ricciardo, Renault a marqué quatre points en Hongrie, dimanche 19 juillet. Les Jaunes ont aussi été remarqués pour leur nouvelle réclamation envers Racing Point.

Renault a vécu un Grand Prix positif sur le circuit du Hungaroring pour l’épreuve de Hongrie. L’équipe tricolore s’en tire avec quatre points, grâce à la 8e place de Daniel Ricciardo. Un résultat similaire à ceux des courses d’Autriche et de Styrie. Le plafond de performance de Renault est atteint, selon Cyril Abiteboul :

« C’est la troisième course consécutive que nous terminons à la huitième place, a commenté le directeur de Renault F1 Team. Étant donné la compétitivité du peloton, c’est probablement là que se situe notre voiture en ce moment. »

Autre point positif, les deux monoplaces ont vu l’arrivée de ce Grand Prix, avec Esteban Ocon en 14e position. Une première en 2020, après les abandons de Daniel Ricciardo en Autriche, puis Esteban Ocon en Styrie. « C’était bien d’avoir les deux monoplaces à l’arrivée, a avoué Cyril Abiteboul. Beaucoup de travail a été fait pour surmonter les problèmes de fiabilité vus sur les deux premières épreuves. »

Comme après le Grand Prix de Styrie, Renault s’est également fait remarquer en portant deux nouvelles réclamations envers Racing Point. Comme une semaine auparavant, le constructeur français s’est plaint de la légalité des RP20. La plainte permet donc que les résultats des monoplaces de Lance Stroll et Sergio Perez ne soient pas entérinés.

Après l’épreuve de Hongrie, Renault occupe donc le 6e rang du championnat Constructeurs. Les Jaunes ont 12 points au compteur. Daniel Ricciardo et Esteban Ocon sont respectivement 11e et 13e au classement Pilotes, avec 8 et 4 points. Prochain arrêt, Silverstone pour le Grand Prix d’Angleterre (31 juillet-2 août)

