Renault teste en Hongrie avec Guanyu Zhou

Renault F1 effectuait un test privé sur le circuit du Hungaroring en Hongrie, ces mercredi et jeudi 16 et 17 septembre, avec Guanyu Zhou.

Guanyu Zhou a pris le volant d’une Renault F1 ces 16 et 17 septembre. Le pilote de F2, membre de la Renault Sport Academy, officiait en effet dans le cadre d’un test privé, en Hongrie.

Durant ces deux jours, il a parcouru 450 kilomètres le mercredi, 520 le jeudi. De quoi boucler à 227 reprises le tour du tracé hongrois. Le tout au volant de la Renault R.S.18, une voiture vieille de deux ans, comme l’exige le règlement.

Le pilote chinois n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction à l’issue de ce test. « J’adore les voitures rapides, ça fait du bien d’être de retour » a-t-il notamment commenté sur Twitter.

Ce test de deux jours était le sixième pour le pilote chinois, le premier en 2020. Zhou a déjà roulé au Red Bull Ring, à Barcelone, Budapest au Paul Ricard et à Jerez. Il lui faut désormais se concentrer sur les futures courses de Formule 2, pour tenter d’arracher une place en catégorie reine dans les années à venir. La prochaine épreuve se disputera du 25 au 27 septembre, en Russie, à Sotchi.

Guanyu Zhou figure actuellement au huitième rang du classement de Formule 2, avec 102 points. Il est en outre le pilote d’essais de la marque tricolore, depuis l’an passé. Il épaule les titulaires Daniel Ricciardo et Esteban Ocon.

Day 2 finished for @gyzhou_33 and another 520km in the bag. Nice work today boys 👊. #RSspirit #Hungaroring pic.twitter.com/u9M9qdG1Uw

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) September 17, 2020