Ride 4 : une date et des partenariats avec Yamaha et Bridgestone

Ride 4 sortira donc au mois d’octobre prochain sur PC et consoles. Outre cette information, l’éditeur a également donné d’avantage de détails sur le contenu du soft. Car au final, cette suite jouira de pas mal de nouveautés. De quoi rendre le soft encore meilleur qu’auparavant.

RIDE 4 : un mode endurance qui change tout ?

Avec RIDE 4, un tout nouveau mode endurance va donc faire son entrée. Et mine de rien, ce dernier va changer pas mal de choses puisque, par son intermédiaire, des arrêts aux stands seront désormais possibles. Par ailleurs, il faudra aussi gérer son carburant et l’état de ses pneus. Un petit côté simulation qui était absent des trois premiers opus et qui devrait être accueilli favorablement par les ans. Bien que le soft reste largement typé « arcade ».

De plus, des effets visuels dynamiques seront aussi au programme, qu’il s’agisse de météo ou de luminosité, selon l’heure du jour ou de la nuit. Par ailleurs, les développeurs annoncent que les graphismes ont passé un nouveau cap, en matière de réalisme. Signalons aussi la mise à contribution d’ ANNA, le fameux outil améliorant l’intelligence artificielle, lequel ayant été introduit dans la série MotoGP.

Place aux commentaires liés, notamment, aux partenariats noués avec Bridgestone et Yamaha Motor :

« Lorsque nous avons lancé la franchise RIDE, notre objectif principal était de créer une licence unique pour tous les amateurs de deux-roues. Aujourd’hui – cinq ans plus tard – le réalisme surprenant de ses visuels, la profondeur de son gameplay et les formidables partenaires avec lesquels nous travaillons, confirment que nous avons œuvré dans la bonne direction pour créer l’expérience ultime de course sur deux roues« , a déclaré Luisa Bixio, PDG de Milestone.

Paolo Pavesio, directeur du Marketing et du Sport Automobile de Yamaha Motor Europe, a déclaré : « La course et l’adrénaline font partie de l’ADN de Yamaha depuis notre fondation, il y a 65 ans. C’est pourquoi il a été presque naturel de s’associer avec l’un des plus grands noms de l’industrie mondiale des jeux de moto – Milestone. Nous nous efforçons de procurer de l’excitation et des émotions à nos clients et à tous les amoureux de la moto, en nous attachant toujours à stimuler ce qui les motive à l’intérieur.

Avec Milestone et RIDE 4, nous innovons également dans notre approche, en allant à la rencontre de nouveaux fans, qui ont une passion commune pour la moto – que ce soit dans le monde virtuel ou physique, nous accueillons ces motards dans notre famille. En étant parmi les pionniers du monde naissant de l’eSport (avec Trastevere73 comme pilote officiel de Monster Energy Yamaha MotoGP), nous portons notre implication dans le jeu à un niveau supérieur avec RIDE 4 et les nombreuses activités uniques prévues en ligne et hors ligne pour l’année suivante« .

« En tant que leader mondial de la mobilité, avec un large catalogue de produits et de solutions haut de gamme, y compris des pneus de moto haut de gamme, nous avons jugé bon de faire nos débuts dans le monde virtuel en nous associant à Milestone, un leader reconnu dans les jeux de simulation de deux roues » – a commenté Nico Thuy, responsable des activités motocyclistes chez Bridgestone EMIA. « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’intégrer nos clients à nos activités et d’interagir avec la communauté des motards, tout en mettant en avant la qualité de nos produits. Notre présence à RIDE 4 représente une occasion unique de le faire« .

Rendez-vous le 8 octobre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.