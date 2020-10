Roborace : Insolite, une voiture va « droite au mur »

L’un des premiers tests de la voiture autonome Roborace de l’équipe suisse SIT Acronis Autonomous a mal tourné hier sur le circuit de Thruxton (Royaume-Uni).

C’est une image insolite à laquelle nous avons assistée ce 29 octobre sur le circuit de Thruxton (Royaume-Uni). Le championnat de voitures autonomes Roborace effectuait en effet l’un de ses premiers tests diffusés en direct sur Twitch (plateforme de streaming de jeux vidéo notamment, Ndlr).

Nommé Season Beta 1.1, ce test compétitif utilisait des châssis laboratoire. Plusieurs équipes se suivaient en piste une à une. Au moment d’en arriver à l’équipe SIT Acronis Autonomous, la voiture a décidé de partir sur sa droite… jusqu’à percuter le mur des stands. Une image insolite, presque un suicide de voiture?

Cet accident fait en tout cas écho au premier test de cette saison, survenu il y a quelques semaines sur le circuit d’Anglesey (Pays-de-Galles). Plusieurs voitures avaient été rapidement stoppées, à la suite d’un ordre de la direction de course. « Tout ce qui pouvait aller de travers est allé de travers,« résumait ainsi Matthew Roberts, parmi les présentateurs du programme.

Déjà en 2017, une DevBot (c’est le nom que portent les voitures de la série, Ndlr) s’était crashée en démonstration du E-Prix de Buenos Aires, en Argentine. L’impact avait été assez violent et s’était déroulé tout proche d’une fontaine historique de la ville…

I was at the Formula E event in Buenos Aires 3 years ago. It waz the first showcase of Roborace. One of the cars crashed strongly near a historic fountain. pic.twitter.com/e8Wo7sbqZ1

