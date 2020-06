ROC 2020 : Grosjean rejoint Solberg et Vandoorne

Compte-tenu des délais courts pour organiser une épreuve réelle au mois de juin post-confinement, la Race of Champions 2020 ou « ROC » aura lieu elle aussi de manière virtuelle. Ainsi, l’épreuve mythique passera par le jeu vidéo Assetto Corsa (une vraie simulation, donc) pour donner du spectacle au fan. Et parmi eux, figure déjà du beau monde…

ROC 2020 : un seul pilote de F1 titulaire, à ce jour

Si des pilotes comme Stoffel Vandoorne, René Rast ou encore, Petter Solberg faisaient déjà partie de la liste des participants à la ROC virtuelle, ils sont désormais rejoints par une star de la Formule 1 en activité, Romain Grosjean en l’occurrence. Par ailleurs, outre le pilote Haas F1, Timmy Hansen et Andy Priaulx ont également été confirmés il y a peu. En plus d’un autre pilote en devenir en F1, Louis Deletraz, fils de l’ex-pilote Larrouse.

Toutefois, à seulement quelques jours de l’épreuve, manquent tout de même un certain nombre de pilotes de Formule 1, qui auraient probablement pris part à la course réelle. Notamment parmi ceux qui se battent aux avant-postes. On aimerait aussi y voir les Loeb, Ogier et autre Alonso. Rendez-vous le 28 juin prochain pour le lancement de la compétition.