Romain Grosjean confirme, le moteur Ferrari n’est plus ce qu’il était

Si certains avaient encore des doutes quant à la chute brutale de performances du moteur Ferrari, Romain Grosjean vient de confirmer la chose. En effet, le pilote Haas est bien placé pour parler de la situation, sa monoplace étant propulsée par le bloc italien. Au même titre que les Alfa Roméo.

Romain Grosjean « choqué » par son moteur Ferrari

Cela a choqué Romain Grosjean, notamment pendant les qualifications du Grand-Prix d’Autriche de Formule 1. Sans évoquer de « gap » (chez Ferrari, on parle de 7 dixièmes, ce qui ferait faire un bond en avant aux Haas sur la grille, si cela était avéré), l’intéressé a confirmé que la baisse de puissance, par rapport à l’an dernier, était importante cette saison.

« Depuis les essais hivernaux, on sait que lorsque l’on passe en mode qualifs, ça ne pousse pas comme ça poussait l’an dernier. Et c’est sûr que dans les lignes droites, on est en difficulté. Je n’ai pas trop regardé les Honda, mais ils ont fait du bon travail et ils ont un bon moteur. Renault n’est pas très loin de Mercedes non plus. Je pense que le Ferrari… Nous, ça nous a vraiment choqués en qualifications. En course pas tant que ça, car je ne suis pas sûr que l’on avait la même chose. Mais en qualifications, c’est sûr que l’on a senti une grosse différence ».

Une nouvelle mauvaise nouvelle pour Haas qui, avec un moteur visiblement moins puissant que les autres et une absence de financements chronique, pourrait s’orienter vers sa dernière saison en Formule 1. Chose qui avait déjà été évoquée par Kevin Magnussen, avant de l’être également par Romain. Car l’un comme l’autre estiment qu’en cas de mauvaise saison, il n’y aurait pas « d’après ». Sauf que sans argent et sans moteur -efficace, malheureusement, nous ne voyons pas comment Haas pourrait s’en sortir. Triste.

source : Motorsport.com