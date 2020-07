Romain Grosjean et Haas dans le dur, au GP F1 de Styrie

Alors que les Haas ont réalisé un week-end médiocre lors du Grand-Prix d’Autriche de Formule 1, la semaine dernière, la situation semble avoir empiré, depuis. Car à l’issue des essais libres 2, Kevin Magnussen et Romain Grosjean pointaient en queue de peloton. Derrière les Alfa Romeo et les Williams-Mercedes…

La situation de Haas étant ce qu’elle est, les pilotes vont devoir composer avec ce qu’ils auront en Styrie et même au-delà. Car sans financements et une probable fin de vie cette année, la formation américaine paraît être en roues libres. Au point que même le Team Principal ne sait pas quel sera son budget. Autant dire que, même si les financements devaient arriver, l’équipe en question aura toujours un déclic de retard, côté évolutions. Dommage car le châssis, lui, ne semblait pas si mauvais que cela.

🔊🔊 Here’s one for all you 🇺🇸 F1 fans!!

The @ESPNF1 TV guide for this weekend’s Styrian Grand Prix 📺#HaasF1 #AustrianGP pic.twitter.com/t7QDk16mpx

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 9, 2020