Romain Grosjean évoque une journée positive, malgré son 16ème chrono

Une fois encore, alors que les Haas sont bien loin des débats, Romain Grosjean adopte un discours positif, à quelques heures des qualifications du Grand-Prix de Grande Bretagne de Formule 1. En effet, le tricolore a ressenti du mieux au volant de sa monoplace, notamment en raison d’un changement de réglages, à priori fructueux.

Romain Grosjean note des progrès et reste optimiste

Comme l’indique Romain Grosjean, par le biais d’un communiqué de Haas, les températures très élevées de vendredi ne seront plus au programme du restant du week-end. Chose qui pourrait totalement changer la donne, au niveau de la hiérarchie. Du moins, dans le cas de certaines équipes. Par ailleurs, si le Français est conscient du manque de performance de sa monoplace –en libres 2, il semble confiant. Ainsi, il pense à un passage en Q2, peut-être pour les deux voitures :

« C’était en fait une journée positive au niveau du comportement de la voiture. Je pense que nous avons aussi trouvé quelques bons réglages qui m’ont aidé à me sentir mieux dans la voiture l’après-midi, ce qui est formidable. Le défi pour le reste du week-end étant que nous ne connaîtrons plus ces températures élevées. Alors tout le travail qui a été réalisé aujourd’hui doit être extrapolé pour dimanche. L’équilibre a été bon et nous tirons le meilleur parti de la voiture, mais nous sommes 16e et 19e, ce qui n’est évidemment pas idéal. Nous aimerions être en meilleure position, mais nous devons faire de notre mieux. Nous espérons que demain, nous aurons une voiture en Q2 et qu’à moyen terme, nous aurons les deux voitures en Q2. En course, nous devons voir si nous pouvons obtenir une meilleure dégradation que les autres« .

Un espoir de points subsiste-t-il pour autant, chez Haas F1 ? Difficile à envisager, à moins d’événements inattendus au départ ou pendant la course.