Romain Grosjean gêné par le vent mais pas mécontent de sa P15

Dans une certaine mesure, samedi 12 septembre 2020 à l’issue des qualifications, Romain Grosjean pouvait être satisfait. Car cela faisait un petit moment que sa Haas n’avait pas été capable de se rapprocher du top dix. Malheureusement, entre les libres 3 et la phase qualificative, les performances pures se sont dégradées. Sans explication, à cette heure.

Romain Grosjean pouvait faire mieux

C’est bien le problème récurrent qui touche le Team Haas depuis plus d’un an. Le manque d’explications, dès que quelque chose d’anormal se produit. Cette-fois, c’est entre les EL3 et les qualifications qu’une grosse baisse de performance a été observée. Pourtant, Romain Grosjean comme Kevin Magnussen étaient satisfaits de leurs monoplaces. Mais surpris de ne pas être mieux classés sur la grille de départ…

Dans le cas du pilote tricolore toutefois, une rafale de vente serait à l’origine de sa non-amélioration en Q2. Positionné 15ème, le Français semblait capable de faire mieux, en passant Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel. Mais en accédant à la Q2, l’intéressé a atteint l’objectif fixé en début de saison :

» La Q2, comme je l’ai dit à Silverstone, c’est notre objectif actuel à court terme en qualifications. C’est donc positif aujourd’hui. Les runs de Q2 n’étaient pas aussi bons. Je n’ai pas eu d’aspiration lors de ma première tentative, et pour nous, c’est coûteux ici. Le tour était bon, il manque juste la vitesse de pointe en ligne droite. Je n’ai pas pu améliorer pour mon deuxième tour. Je suppose qu’au premier virage j’ai ramassé une grosse rafale de vent – l’arrière de la voiture a complètement dévié. J’étais déjà en retard de quatre dixièmes, donc le match était terminé dès le premier virage. Je ne peux pas dire, pour la course, comment nous allons nous comporter. En toute honnêteté, je n’ai pas fait le longs runs hier avec les problèmes que nous avions sur ma voiture. Je suis sûr que les pneus vont passer une période difficile. Voyons, au moins pour nous, à quel point un problème de surchauffe sera important. Je suis un peu inquiet mais espérons que je me trompe. »