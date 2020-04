Romain Grosjean lance sa propre équipe de course eSport !

A défaut de véritables compétitions, les pilotes se passionnent pour les activités virtuelles. Aussi, le pilote Haas F1 Romain Grosjean vient d’annoncer le lancement de sa propre équipe dans le domaine de l’ eSport ! De là à parler de possible reconversion prochaine, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas. C’est via son compte officiel, sur Twitter, que le tricolore a annoncer la chose voilà quelques minutes.

« Le pilote de Formule 1 Romain Grosjean est heureux de dévoiler son équipe de course sur sim, soutenue par une multitude de partenaires prestigieux. « Lancer ma propre équipe e-sports est un moment de fierté parce que je suis passionné par le sport automobile, l’innovation et les défis à relever« . # r8gesports

Very happy to be launching my own sim racing team. @r8gesports https://t.co/6zsONvhO4e

— Romain Grosjean (@RGrosjean) April 23, 2020