Romain Grosjean serait remplacé par Nico Hülkenberg, chez Haas

Ce serait donc Romain Grosjean, qui céderait sa place, l’année prochaine chez Haas F1. Lui qui est embarqué dans l’aventure américaine depuis le lancement de cette équipe en Formule 1, serait donc sur le point d’être remercié. En effet, selon plusieurs indiscrétions, Nico Hülkenberg aurait déjà signé avec le Team dirigé par Guenther Steiner.

Haas : Grosjean vers une fin de carrière ?

Entre Grosjean et Magnussen, Haas et Steiner auraient-ils déjà choisi ? Peut-être. C’est le média Motorsport.com qui rapporte que Nico Hülkenberg serait d’ores et déjà certain d’être sur la grille de départ l’an prochain. Aussi, malgré sa réticence pour rejoindre Haas en 2019 (des tractations avaient eu lieu, sans suite), l’Allemand aurait changé d’avis. Sans doute après avoir été écarté plusieurs mois des circuits.

Et toujours selon nos confrères, l’ex-pilote Renault et Racing Point y remplacerait Romain Grosjean dont la carrière pourrait s’arrêter d’ici la fin de la saison en cours. Néanmoins, avec la disponibilité probable de Sergio Perez, la place de Kevin Magnussen ne serait pas non plus assurée, chez Haas l’an prochain. Sauf que le Mexicain, en cas de départ, pourrait préférer la piste Alfa Romeo, en vue de se rapprocher de Ferrari.

Ainsi, nous nous orienterons vers un tandem Hülkenberg/Magnussen chez Haas. Ce qui nécessiterait une réunion de conciliation, après les mots échangés entre les deux hommes il y a quelques années, suivant l’arrivée d’un certain Grand-Prix de Hongrie…

