Romain Grosjean tente de positiver après des essais compliqués

Après deux séances d’essais libres, l’écurie Haas ne fait clairement pas partie des bonne surprises du week-end, pour le moment. Et bien que Kevin Manussen est suscité l’espoir en EL1, avec le neuvième temps, la performance semble néanmoins en berne, au bout du compte. Toutefois, le Français Romain Grosjean essaye de rester positif.

F1 : Romain Grosjean victime de ses freins

Alors qu’il n’a même pas pu signer un tour rapide (problème de freins) lors des essais libres 1, Romain Grosjean s’est employé à compléter le programme de Haas, à l’occasion des EL2 du Grand-Prix d’Autriche 2020. Le tout en conservant une attitude positive alors que son patron, Günther Steiner, n’était globalement pas satisfait de la prestation de son équipe. En même temps, avec les problèmes financiers et l’absence totale d’évolutions, il ne fallait pas s’attendre à des miracles.

« Ce n’était pas un début de journée idéal mais cela arrive parfois. Les gars ont fait un excellent travail pour nous permettre d’obtenir de réaliser un tour d’ installation en fin de session, juste pour vérifier que les freins étaient à nouveau normaux. Nous avons ensuite eu beaucoup de travail dans les FP2. Nous avons essayé de rattraper une partie du temps perdu. Je vais vous le dire cependant, en sortant des stands et en appuyant sur la pédale d’accélérateur, je me suis dit « wow ça va vraiment vite ». Il m’a fallu un peu plus de temps que prévu pour m’y faire et me concentrer sur des choses comme obtenir le bon point de freinage et me faire au rythme. La Formule 1 est très spéciale et unique en ce sens. Les choses se sont toutefois arrangées et nous avons réussi à exécuter le programme prévu. Il y a évidemment un peu plus de temps à gagner, le milieu de terrain semble certainement assez serré. »

« Un peu de temps à gagner« , voilà qui semble seller le sort des Haas, qui pourraient ne pas se battre pour accéder au top dix, ce samedi 4 juillet 2020. A suivre…