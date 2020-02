Ryan Newman dans un état sérieux après son crash à Daytona 500

Ryan Newman a été victime d’un effroyable crash dans le dernier tour du Daytona 500 ce 17 février. Son état est jugé sérieux mais sa vie n’est pas en danger.

Après un report pour cause de pluie, dimanche, la Nascar ouvrait sa saison 2020 hier, 17 février, sur le super-speedway de Daytona. Ceci pour l’une des épreuves les plus réputées de la catégorie, Daytona 500. Si Denny Hamlin l’a emporté, les célébrations ont été assombries par un terrible accident. Celui de Ryan Newman, dans le dernier tour.

Alors en tête, le natif de South Bend (Indiana) a dérapé en toute fin de course. Percuté par Corey Lajoie, il a été projeté en l’air. Finissant contre le mur de protection, avant de retraverser la piste, avec une voiture en flammes.

Plusieurs ambulances sont immédiatement venues à son secours, permettant d’extraire le pilote de sa voiture. Pour l’emmener au centre médical de Halifax. LA NASCAR donnant plus tard des précisions sur l’état de santé du pilote :

« Ryan Newman est traité au centré médical de Halifax. Il est dans un état sérieux, mais les médecins ont indiqué que ses blessures ne menacent pas sa vie. Nous apprécions vos pensées et prières et vous demandons de respecter la vie privée de Ryan et sa famille durant cette période (…) Nous fournirons plus d’informations dès que cela est possible. »