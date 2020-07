Sebastian Vettel n’ira pas chez Aston Martin non plus…

A son arrivée sur le circuit de Spielberg, pour le Grand-Prix de Styrie, Sebastian Vettel répondait aux journalistes que sa décision n’avait pas encore été prise, quant à la suite de sa carrière. Mais malheureusement pour lui, ce sont finalement les autres qui vont la prendre pour lui. Car après Renault -voire Mercedes- c’est Aston Martin qui vient de fermer la porte au pilote allemand.

L’actuelle écurie Racing Point deviendra Aston Martin, l’année prochaine. Et forcément, un tel nom suscite l’intérêt des pilotes. Et notamment de ceux qui se retrouvent sans volant. C’est le cas de Sebastian Vettel, qui affirmait récemment être « aussi » intéressé par cette écurie. Ce à quoi un membre du Team avait répondu sans dissimuler un certain intérêt. Oui mais voilà, le patron, Otmar Szafnauer, vient de remettre les choses à leur place, en rappelant que ses deux pilotes (Perez et Stroll) étaient déjà sous contrat pour 2021.

