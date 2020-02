Sébastien Bourdais finalement en Indycar avec A.J Foyt

Alors qu’il avait été mis de côté par le Dale Coyne Racing l’an passé, après une saison complète en Indycar, Sébastien Bourdais a finalement trouvé une solution de secours. En effet, le tricolore pilotera pour le compte du Team A.J Foyt cette saison. Et s’il ne s’agit que d’un mini-programme composé de quatre courses, l’intéressé semble heureux de ce rebond :

« Je suis un homme chanceux, ayant commencé ma carrière d’Indycar au volant de Paul Newman et Carl Haas,maintenant je peux piloter pour AJ Foyt. Je suis à la fois honoré et reconnaissant de l’opportunité que Larry et son équipe m’ont offerte. Rester dans la série IndyCar semblait être un long parcours, en novembre. Mes coéquipiers et moi-même travaillerons très dur pour obtenir les résultats que cette organisation mérite, et j’ai hâte que le Grand Prix Firestone de Saint-Pétersbourg arrive« .

Sébastien Bourdais remplace Matheus Leist

A cette occasion, Bourdais remplacera Matheus Leist, qui n’a pas donné satisfaction l’année dernière. Sébastien sera donc au volant lors des manches de St Petersburg, Barber Motorsports Park, Long Beach et Portland. Des tracés qui pourraient lui offrir de réelles opportunités de victoires…en attendant un programme complet ?

source