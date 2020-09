Sébastien Loeb au Dakar 2021 : plutôt Prodrive que Toyota ?

Depuis le dernier Rallye de Turquie où il a terminé troisième les rumeurs au sujet de Loeb sont nombreuses. Dernier rallye en WRC ? Retour en 2021 avec Toyota ? Dakar 2021 sur le Toyota Hilux ? Ou plutôt avec Prodrive ? On entend tout et son contraire. Nos confrères de Motorsport.com disent tenir l’information : ce sera avec Prodrive pour le prochain Dakar !

La présentation du Buggy Prodrive pour le Dakar 2021 doit se faire le mois prochain. En attendant, les rumeurs peuplent internet quant à l’identité du second pilote du Bahren Raid Xtreme. Selon le site Motorsport.com ce sera Sébastien Loeb ! Le français aurait choisi de se lancer un nouveau défi avec l’équipe créée de 0 par Prodrive. Et ce, plutôt que d’aller avec Nasser Al-Attiyah chez Toyota ou même de retenter l’aventure avec PH Sport et un 3008 DKR.

