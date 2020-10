Sébastien Loeb : au revoir Hyundai et le WRC, bonjour le Dakar avec Prodrive !

On attendait l’annonce du second pilote de Prodrive pour le Dakar 2021 dans le courant du mois d’octobre, on l’a eu dès le premier jour du mois ! Sébastien Loeb en personne annonce son arrivée chez Prodrive pour disputer le Dakar 2021. Il en profite également pour annoncer que sa collaboration avec Hyundai Motorsport en WRC est terminée !

Loeb désormais pilote officiel Prodrive pour le Dakar 2021 !

La rumeur était donc vraie : Sébastien Loeb sera le coéquipier de Nani Roma lors du Dakar 2021 chez Prodrive Bahrain Raid Xtreme. L’information a été officialisée par le pilote français en personne ce matin. Il n’y aura donc pas besoin d’attendre la présentation du Buggy pour découvrir l’information.

Sébastien Loeb retrouvera son fidèle copilote Daniel Elena à la navigation pour cette nouvelle aventure dans un Dakar totalement inconnu pour eux. Le duo franco-monégasque aura donc à coeur de réaliser une belle première prestation avec le Buggy Prodrive et son moteur Ford V6 biturbo 3.5L.

Clap de fin pour la vie de pilote officiel en WRC avec Hyundai !

Après la fin de l’aventure PSA en 2018, Sébastien Loeb a trouvé refuge chez Hyundai Motorsport comme 3e pilote officiel. De ce partenariat, on retiendra deux beaux podiums (Chili en 2019 et Turquie en 2020). Sébastien Loeb et Hyundai ne ferment pas la porte à quelques piges à l’avenir. En tout cas, le nonuple champion du monde des rallyes ne sera plus pilote officiel en WRC. Une page se tourne.

« Je suis extrêmement reconnaissant envers Hyundai de l’opportunité offerte durant ces deux années en me proposant un programme partiel, totalement en adéquation avec mes attentes, au sein d’une équipe très professionnelle et dans une ambiance agréable. Ces deux années se sont écoulées extrêmement vite – celle-ci ayant également été écourtée de plusieurs mois suite à la pandémie – mais elles auront marqué une partie de ma carrière, et avec un autre titre constructeur auquel j’ai contribué. Pour moi, Hyundai Motorsport m’a offert la meilleure voiture WRC que j’ai jamais conduite, et j’étais heureux de pouvoir concourir au plus haut niveau avec la dernière génération de voitures WRC. Désormais, un nouveau chapitre s’ouvrira en 2021 avec Prodrive en Rally Raid mais qui sait pour le WRC : ni Hyundai Motorsport ni moi ne voulons fermer complètement le livre pour de bon. »

Craig Breen venant d’être officialisé pour le Rallye d’Ypres, il semblerait que la marque coréenne se dirige (enfin?) vers un trio fixe de pilotes : Tänak – Neuville et Breen !