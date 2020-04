Sébastien Loeb tenté par un retour sur le Dakar !

Après la mésaventure du duo Loeb/Elena au Dakar 2019, on aurait pu croire que le Rallye-Raid pour le duo nonuple champions du monde des rallyes était terminé. Mais, visiblement, le Dakar tente encore Sébastien Loeb. Ainsi, le plus grand champion du monde des rallyes français envisage un retour sur la mythique épreuve de Rallye-Raid.

Loeb de retour sur le Dakar ?

C’est au cours d’un live sur les réseaux sociaux de Red Bull que Sébastien Loeb a fait part de sa grande envie de revenir faire un Dakar. Ainsi, il a déclaré « je ne sais pas si ce sera pour l’an prochain ou plus tard, mais j’ai vraiment envie de refaire le Dakar ! »

Le nonuple champion du monde des rallyes, qui a su réaliser de superbes performances au Dakar sans jamais gagner, reste confiant sur ses chances de victoire sur la mythique épreuve. Sébastien Loeb a même plaisanté sur le sujet « quand je vois que des gens de 10 ans de plus que moi gagnent là-bas (Carlos Sainz ndlr), je me dis que j’ai encore toutes mes chances ! »

Il ajoute : « j’ai été proche de le gagner une fois. Une autre année, j’ai été le plus rapide mais sans pouvoir terminer l’épreuve dans de bonnes conditions. Mais je sais que j’ai le potentiel pour gagner ! Après, le potentiel ne suffit pas pour gagner un Dakar. C’est une épreuve très longue et de nombreux paramètres rentrent en ligne de compte pour gagner. Mais c’est toujours très excitant que d’être dans la bataille pour la victoire. J’ai eu beaucoup de bons moments au Dakar, ce fut une sacrée expérience. Et, gagner cette course me rendrait très heureux ! »

La volonté de revenir est là, il n’y a plus qu’à trouver le véhicule et le copilote (Daniel ?!) pour revenir ! Rendez-vous en janvier prochain ?