Selon Abiteboul, Renault est la mieux placée pour 2021

Selon Cyril Abiteboul, Renault est en avance sur toutes les autres équipes concernant 2021. Le Français est confiant quant au futur du losange en Formule 1.

Cyril Abiteboul estime que Renault est l’équipe la plus prête à aborder 2021. Le directeur général de Renault Sport Racing s’est en effet confié au magazine MotorSport. Selon lui, le constructeur français est tout simplement en avance sur les autres équipes, par rapport à la prochaine réglementation:

« Il n’y a aucune équipe qui aborde 2021 de la même manière que nous le faisons, a-t-il ainsi détaillé. Je ne crois pas qu’il y ait une équipe aussi avancée que nous sur 2021, tout simplement parce que nous avons décidé d’y allouer énormément de ressources. »

Etre prêt pour 2021 ne signifie toutefois pas pour Renault qu’il faut abandonner 2020. Ceci après une saison 2019 difficile pour la marque, en lutte pour la 5e place au classement Constructeurs. Mais strictement incapable de se battre face à McLaren, pourtant équipée du même moteur:

« 2021 ne devrait pas être une excuse pour vivre une mauvaise saison en 2020, continue Cyril Abiteboul. Je m’attends à une meilleure saison, et à ce que nous soyons capables de concrétiser les changements et les améliorations réalisés cette année. »

Le Français sait également que réduire l’écart avec les top-teams sera difficile. Ce que ni Renault ni aucune autre équipe n’a réussi à faire depuis 2014. Cyril Abiteboul se fixe néanmoins cet objectif pour 2021. Considérant qu’il s’agira de sa première réelle opportunité:

