Selon Coulthard, Vettel pourrait vivre sa dernière année en rouge en 2020

Alors que Charles Leclerc se montre de plus en plus menaçant, Sebastian Vettel doit se ressaisir en 2020. Sous peine de devoir quitter Ferrari, selon David Coulthard.

A écouter David Coulthard, Sebastian Vettel est en danger chez Ferrari. L’Ecossais vainqueur de 13 Grands Prix durant sa carrière pense que l’Allemand joue sa dernière carte dans l’écurie italienne. En cas de nouvelle défaite face à Charles Leclerc, il pourrait définitivement perdre son statut dans cette dernière:

Les paroles de l’Ecossais semblent d’autant plus réelles que Ferrari a décidé de ne plus avantager Sebastian Vettel. Si ce dernier était censé recevoir la meilleure stratégie l’an passé, mais aussi être aidé par son coéquipier, cela changera en 2020.

Mattia Binotto a effectivement récemment admis que les deux pilotes seraient traités à égalité cette saison. Un challenge qui, peut-être, relancera Sebastian Vettel. A moins que l’Allemand ne s’enfonce et soit contraint de quitter Ferrari. A l’image de ce qu’il a fait avec Red Bull en 2014. Ou comme Kimi Räikkönen en 2018, ce que détaille David Coulthard:

« Pour l’instant, il [Vettel] est le numéro un à égalité. Il était le numéro « un + » au début de l’année [2019], et est devenu numéro à égalité au fil de la saison et pourrait être sur le point d’abandonner, comme nous l’avons déjà vu avec Kimi [Raikkonen, en 2018]. »

La saison 2020 est encore longue et tout reste à faire pour la Scuderia Ferrari. L’équipe italienne tentera à nouveau d’aller arracher le sacre à Mercedes, qui détient les deux couronnes depuis six saisons maintenant. Avant les grands chamboulements techniques de 2021 et peut-être plus de 2025.

Missing these two? It’s not long until they’re back! 😊

In the meantime, show us some of your selfies or signed merchandise! 👇#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/fKJWIkPqVl

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 11, 2020