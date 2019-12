Sergio Perez se voit sur « plusieurs podiums » en 2020

Sergio Perez a les crocs pour 2020. Le Mexicain n’espère rien de moins que « plusieurs podiums » et une 4e place au championnat constructeurs avec Racing Point.



Sergio Perez attend beaucoup de 2020. Optimisme, objectif réaliste ou bluff, le Mexicain vise en effet « plusieurs podiums » pour cette future saison. Ainsi qu’une place de meilleure des autres pour au championnat Equipes, pour Racing Point.

« Je sais que ce sera difficile. Mais signer plusieurs podiums, finir 4e au championnat constructeurs, cela doit être nos objectifs pour l’année prochaine. Nous pouvons beaucoup améliorer ce que nous avons. Bien entendu, nous savons qu’il y a de grandes équipes comme McLaren et Renault devant nous, et tout le monde va progresser en 2020. Pour nous il s’agira de les rattraper et de faire mieux aussi. C’est ce que je veux »