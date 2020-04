Simon Pagenaud remporte une course esport Indycar

Simon Pagenaud remporte l’épreuve virtuelle d’Indycar à Michigan. Parti en 22e position, le Français a remonté ses adversaires avec une stratégie au poil.



Simon Pagenaud remporte sa première course virtuelle en championnat Indycar. Le Français s’est imposé samedi 11 avril dans l’épreuve esport des 275 Miles de Michigan, disputée sur le jeu vidéo iRacing. Pagenaud a fait parler son expérience du réel, tout en bénéficiant d’une excellente stratégie durant l’épreuve, pour l’emporter.

Stratégie et expérience au service de Simon Pagenaud

Qualifié seulement en 22e position, le Français profitait d’abord d’un Big One… avant même le début de la course. Au moment de lancer l’épreuve, une incompréhension entre pilotes envoyait près d’une dizaine de monoplaces en crash. Relativement épargne, Simon Pagenaud se retrouvait 13e en quelques centaines de mètres.

C’est finalement au 6e tour que se lançait véritablement la course. Durant la première partie de l’épreuve, le Poitevin restait en retrait. Naviguant aux alentours du 17e rang, il sauvait énormément de fuel, avant d’entamer une véritable remontée à mi-course des 85 tours.

De la 16e place, le Poitevin remontait aux portes du top10, pour y entrer et finalement se retrouver 3e, à 5 tours du but. Deux boucles plus tard, la course tournait définitivement en sa faveur puisque Pagenaud s’emparait du commandement. Avec suffisamment d’essence pour rejoindre l’arrivée, il conservait la tête jusqu’au bout, pour s’imposer plus de 10 secondes devant Scott McLaughlin et Dale Earnhardt Junior.

« C’est un plaisir d’amener la voiture sur la Victory Lane, avouait-il après course. Je me suis difficilement qualifié et durant la course, le but était d’économiser de l’essence. Après l’accrochage du départ, je me suis dit que j’allais jouer tranquillement, j’ai pu sauver énormément d’essence et on a décidé de ne pas effectuer d’arrêt supplémentaire. C’st ce qu’on a fait et la fin de course a été très stressante. Heureusement la stratégie a fonctionné. »

Un succès fruit d’une longue préparation

« On savait que la course se jouerait sur la consommation des pneus et de l’essence, détaillait pour sa part Richard Arnaud. Président de l’équipe esport Race Clutch, ce dernier entraîne Simon Pagenaud et officiait en tant que spotter lors de l’épreuve. La qualification a été un peu difficile, mais cela nous a permis de mettre en place une stratégie très conservatrice. »

« Hormis un arrêt au tour 3 pour réparer quelques dégâts, Simon s’est arrêté au tour 46. Il est ressorti juste derrière les pilotes qui s’étaient arrêtés quelques boucles plus tôt. Il a pu les suivre, économiser l’essence, préserver les gommes et dépasser en fin de relais. »

Nous sommes très fiers de cette victoire, continuait Richard Arnaud. Simon débute sur iRacing et évolue face à des pilotes très expérimentés, ça prouve qu’on va dans le bon sens. On va continuer de travailler dur (Simon Pagenaud s’entraîne jusque 30 heures par semaine, Ndlr) pour la prochaine épreuve. »

La prochaine manche, justement, se tiendra samedi soir prochain, à partir de 20h30 en France. Le tracé n’est pas encore connu mais devrait être annoncé sous peu. En attendant, Simon Pagenaud pointe deuxième ex-aequo du championnat et tentera évidemment de s’imposer de nouveau. Restez connecté sur Le Mag Sport Auto pour en savoir plus.