Simracing : l’édition Michael Schumacher de F1 2020 en réservation

Si le jeu vidéo sous licence officielle, F1 2020, était déjà disponible en précommande depuis plusieurs semaines, ce n’était pas encore le cas de l’édition spéciale exclusive au site Amazon. Effectivement, l’éditeur (Codemasters) vient d’officialiser l’arrivée de la la Deluxe Schumacher Edition en réservation sur le site de vente en ligne. L’occasion de vous rappeler ce qu’elle contiendra.

F1 2020 : Michael Schumacher vous offre 3 jours

Le 10 juillet prochain (soit une semaine après le lancement officiel de la véritable saison de Formule 1, en Autriche), F1 2020 sera commercialisé sur PC et consoles PS4/Xbox One. Néanmoins, celle set ceux qui auront pris le soin de s’offrir l’édition Deluxe dédiée à Michael Schumacher pourront y goûter trois jours avant ! Effectivement, c’est l’un des bonus accordé par cette version, en plus de la présence d’un Steelbook et de plusieurs monoplaces pilotées par l’Allemand au cours de sa carrière.

Rappelons d’ailleurs que, parmi ces F1 figureront les Benetton B194, Benetton B195, Ferrari F1-2000 et Ferrari F2004. En plus de la fameuse Jordan lui ayant permis de s’illustrer en Belgique puis de se faire repérer par l’écurie Benetton, avec la succès qui s’en est suivi…Pour passer commande de l’édition limitée en question, c’est par ici : https://amzn.to/2AJABXP