Le Spa Rally remplace Chypre en ERC !

Décidément la Belgique a la cote ! Après le Rallye d’Ypres en WRC voici que c’est le Spa Rally qui rejoint le calendrier ERC. Une nouvelle modification après l’annulation du Rallye des Açores remplacé par le Rally Fafe Montelongo. Notre petit doigt nous dit que ce n’est pas le dernier changement de la saison…



Le Spa Rally débarque en ERC !

Ypres (avec une partie à Spa) en WRC et maintenant le Spa Rally en Championnat d’Europe des Rallyes ! L’épreuve belge intègre le calendrier de la saison 2020 ERC et en sera même la manche de clôture. En effet, le rallye belge est planifié pour les 12 et 13 décembre. A noter que le paddock sera installé sur le circuit de Spa Francorchamps ! D’habitude, c’est le Condroz qui termine la saison des rallyes en Belgique. Mais cette année, le Spa Rally a été reporté de mars à décembre à cause de la pandémie de COVID-19. L’occasion a été saisie par les organisateurs pour intégrer le calendrier.

Cette arrivée d’un rallye asphalte se fait au détriment d’une épreuve terre. En effet, le Rallye de Chypre passe à la trappe. L’épreuve n’est pas annulée simplement remplacée. Le rallye chypriote comptera uniquement pour le MERC. On imagine, enfin on espère, que cette décision a été prise afin de réduire les coûts pour les équipes engagées cette année.

Christian Jupsin, le promoteur du Rallye de Spa, se félicite de cette annonce : “C’est un projet dont nous avions déjà discuté dans le passé. Ce n’était pas possible à l’époque, mais le report du Rallye de Spa de cette année, de mars à décembre, en raison des restrictions [dues à la pandémie de] COVID-19, nous a donné l’occasion de reprendre les discussions avec Eurosport Events concernant l’accueil d’une manche de l’ERC. Je suis très heureux qu’un accord ait été conclu. C’est une grande satisfaction et une grande reconnaissance pour DG Sport et son personnel qui sont maintenant également en mesure d’organiser la dernière manche de l’ERC 2020 de la FIA. En collaboration avec le Circuit de Spa-Francorchamps, la Ville de Spa et les municipalités qui accueillent les spéciales, je peux vous garantir que nous mettrons les petits plats dans les grands afin que le Rallye de Spa 2020 soit une grande fête du rallye qui restera dans les mémoires.”

Voici donc le nouveau calendrier de l’ERC 2020 :