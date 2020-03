Sun Star Models s’attaque au Rallycross !

Le Rallycross n’est pas forcément le chouchou des fabricants de miniatures. Un modèle au 1/18e chez OttOmobile, quelques WorldRX chez Spark ou chez Ixo/Altaya (dans la collection Sébastien Loeb). Mais rien de plus. Cette semaine, Sun Star Models a surpris tout le monde en annonçant une Audi Quattro de Rallycross ! Encore plus surprenant, il s’agira d’une Audi Quattro pilotée par Caty Caly en championnat de France ! Une bonne nouvelle pour les collectionneurs et les amoureux de Rallycross.

Sun Star Models va proposer une Audi Quattro de Rallycross !

On connait surtout Sun Star Models pour ses miniatures de rallye, de voitures américaines ou de voitures de films (DeLorean par exemple). Voilà que la marque chinoise va s’attaquer au Rallycross ! Le premier modèle, prévu pour juillet (sous la référence #4251), sera une Audi Quattro A1. Bonne nouvelle, la version qui sera proposée sera celle pilotée par Caty Caly en 1987 dans le cadre du Championnat de France de Rallycross. Une Quattro toute rose qui n’est pas passée inaperçue à l’époque et dont la miniature va clairement attirer l’œil !

Avant Adeline Sangnier ou Jessica Tarrière-Anne, il y a eu, entre autres, une certaine Caty Caly ! En 1985, elle est même devenue championne de France féminine en terminant 13e du championnat de France en Division 1 au volant d’une Volkswagen Golf I Gti. En 1986, la saison fut plus difficile au volant d’une Citroën Visa 1000 Pistes. Puis, en 1987, Caty Caly se lance en Division 2 avec une Quattro venue des ateliers belges de Lionel d’Hondt. Une épave remontée de A à Z et qui permettra à Caty Caly de se battre avec Carolyn Boniface tout au long de la saison pour le titre de championne de France en 1987. Les deux femmes termineront la saison à égalité de points mais c’est Carolyn et sa BMW qui décrochera le titre. A noter que Caty Caly et son Audi Quattro sont également allées sur les terrains du championnat d’Europe de Rallycross ! En 1987, Caty Caly et Carolyn Boniface ont même su décrocher un podium lors du Rallycross de Pau juste derrière Gérard Roussel, champion de France cette année-là.

De son côté Caty Caly décrochera le titre de championne de France de Rallycross féminine en 1994 (Audi Quattro A2), en 1995 (Citroën ZX 16V, 9e du championnat) et en 1996 (Citroën ZX 16V kitcar). En 1996, elle Caty Caly a même su terminer 4e du championnat dans la catégorie Tourisme !

Rendez-vous cet été pour découvrir l’Audi Quattro 1/18e de Caty Caly fabriquée par Sun Star Models. On a hâte de découvrir la miniature et de voir si d’autres fabricants vont suivre le mouvement.