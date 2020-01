Talon Piste, elles pilotent pour des associations caritatives

Le 22 mars prochain au Mans, Talon Piste et son Girls Charity Racing Challenge va regrouper des personnalités féminines, pilotant pour des associations caritatives.

Talon Piste x Exclusive Drive organisent le Girls Charity Racing Challenge. Un évènement unique en son genre, totalement caritatif mais aussi 100% féminin. Après deux éditions, ce dernier revient pour la troisième fois le 22 mars prochain, sur le circuit Bugatti au Mans.

Talon Piste met des femmes de tous horizons au volant pour la bonne cause

L’évènement est simple. Plus d’une dizaine de femmes issues de tous horizons (arts, affaires, sports,…) se retrouveront sur le circuit pour prendre le volant de différentes voitures. Au programme, trois sessions d’entraînement de 20 minutes avec, à leur côté, un coach ou une personnalité de l’automobile. Ce dernier tentant de les aiguiller et faire progresser sur le tracé.

Avant une session finale de 20 minutes ou les pilotes se retrouveront seules au volant pour une course. Ces dernières ne seront pas jugées sur une épreuve de vitesse, mais notées sur différents critères de style. Citons notamment le respect des trajectoires, des points de braquage et des points de corde. Mais aussi la qualité et l’efficacité des freinages ou encore le contrôle de la vitesse en courbe. Ainsi que la rapidité de réaccélération et de débraquage, la maitrise globale de la voiture puis enfin, la régularité.

Tous ces critères pris en compte donneront au final un classement entre toutes les participantes. Ces dernières récoltant ainsi des dons, grâce à leurs performances. L’organisation annonce ainsi que plus 15 000€ seront distribués aux associations représentées.

Alors, que la meilleure gagne ! L’évènement se tiendra donc le dimanche 22 mars prochain, lors du salon Exclusive Drive. Un ticket de cet évènement permettra d’assister à l’épreuve, sur le circuit Bugatti du Mans.

Rappelons que l’an passé, des femmes telles que Vaimalama Chaves (Mss France 2019) ou la comédienne et humoriste Caroline Vigneaux, avaient revêtu la combinaison de pilote. Retrouvez plus d’informations sur Exclusive Drive ici. Pour les plus pressés, la billetterie de l’événement est déjà ouverte et vous pouvez y accéder ici.