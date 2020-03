Talon Piste X Exclusive Drive : filles en piste, pour la bonne cause !

Pour les fans de sports mécaniques, quel que soit leur rôle, Exclusive Drive est LE rendez-vous à ne pas manquer chaque année, sur le circuit des 24H du Mans. Il s’agit d’un événement ouvert au public et permettant d’essayer nombre de véhicules sportifs et même, de réaliser des baptêmes. A chaque édition, plusieurs constructeurs y sont présents. Et cette année, Toyota et BMW y tiendront une place de choix. Cela tombe bien, notre équipe sera sur place pour diffuser quelques émotions à nos lecteurs, après-coup !

Exclusive Drive en mode talons

Outre cet événement, qui s’étale sur trois jours à savoir, du 20 au 22 mars prochains, une compétition aura lieu (le dimanche uniquement), laquelle regroupant un certain nombre de personnalités féminines. Le but pour ces dames, se battre pour leurs associations respectives. Formée et/ou encadrées par des pilotes comme François Delecour ou Arnaud Tsamère, ces dernières devront relever le défi devant un public dont elles n’ont pas forcément l’habitude, s’agissant d’aficionados de sports mécaniques.

Elles sont actrices, animatrices ou autres et représenteront, donc, les associations suivantes : Emmanuelle Berne avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, Caroline Vigneaux avec Solidarité femmes, Sandy Heribert avec Toutes à l’Ecole, Amandine Chaignot avec Prévention Cécité Lions, Charlotte Bouteloup (photo d’illustration) avec Coucou Nous Voilou, une Miss France avec Les bonnes fées et Catherine Marchal avec SOS Autisme France et Dounia Coesens avec Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Pour information, sur chaque billet d’entrée vendu, 10 euros seront reversés aux associations citées ci-dessus. Une jolie initiative à saluer comme il se doit. Plus de détails ici ou sur le site officiel.