Tänak survole le Lõuna-Eesti Ralli !

Deuxième manche du championnat estonien des rallyes, le Lõuna-Eesti Ralli servait également de tests grandeur nature pour de nombreux pilotes avant la reprise du WRC en Estonie. Ott Tänak n’a fait qu’une bouchée de cette épreuve à domicile. Chez Toyota, Kalle Rovanperä a surpris tout le monde pendant qu’Evans sortait durement.

La deuxième manche du championnat local était l’occasion de se familiariser avec les routes estoniennes pour de nombreux pilotes officiel du WRC mais aussi une bonne partie du plateau WRC-2/WRC-3. Toyota, Hyundai et Ford avait envoyer tous leurs équipages ou presque. Sans surprise, Ott Tänak a survolé les débats. A domicile, l’estonien a remporté 7 des 8 spéciales du rallye. Par contre, Kalle Rovanperä (Toyota) a surpris tout le monde. Le jeune pilote finlandais a été le seul à être en mesure de suivre Tänak. Il a même décroché un temps scratch ! Rovanperä termine à 13s7 de Tänak. Troisième, Ogier est un peu plus loin à 29 secondes du vainqueur.

Pleased to hear @ElfynEvans and @scottmartinat are ok after this 🙏🏻 https://t.co/gpOyF3hVGd

— Jonathan Jackson (@aJonJackson) August 23, 2020