Tech3 tient enfin sa première victoire en MotoGP

Vainqueur en Styrie en MotoGP, Miguel Oliveira a apporté son premier succès à Tech3. Un exploit après 30 ans en mondial, pour la structure française.

30 ans après sa création, Tech3 a remporté un Grand Prix MotoGP. L’équipe française s’est imposée grâce à Miguel Oliveira, vainqueur du Grand Prix de Styrie. Un résultat qui survient au terme d’un week-end très solide, à l’image du début de saison.

Car Miguel Oliveira et Tech3 s’illustrent depuis le début de l’année 2020. Plusieurs fois en difficulté en qualifications, le Portugais et son équipe ont réussi de beaux coups en course. 8e en Espagne ou 6e à Brno, il a encore franchi un cap en Styrie, en remportant l’épreuve.

Oliveira se place en qualifications

Au terme d’essais libres rondement menés, Miguel Oliveira se qualifiait haut la main pour la Q2. Largement dans le top10, le Portugais s’emparait du 8e chrono en qualifications. Une amélioration, après sa 11e place au Grand Prix d’Autriche. Le pilote Tech3 ne s’avouait toutefois pas totalement satisfait :

« Globalement c’était une journée positive. Nous avons fait de bons EL3 et EL4, avec un rythme de course solide. J’ai débuté les qualifications en me sentant prêt et j’ai fait de mon mieux. Ce n’était pas assez pour atteindre les deux premières lignes, ce qui était notre objectif. Mais c’est bien de démarrer de la 3e ligne, mieux que le week-end précédent et je pense être prêt pour la course. »

150 mètres en tête, pour l’emporter

La suite allait lui donner raison. Dans un Grand Prix très disputé, le pilote Portugais restait dans le groupe de tête. En 7e position lors de l’interruption de course, il profitait du second départ pour se hisser au 4e rang.

Plus rapide que Joan Mir, sur des pneus différents, il passait 3e. Spectateur privilégié du duel final entre Jack Miller et Pol Espargaro, Oliveira ne restait toutefois pas à sa place bien longtemps. Dans le dernier virage, il profitait d’un contact entre les deux leaders pour s’immiscer en tête et l’emporter :

« Dans le dernier tour, j’ai vu que Pol [Espargaro] utilisait une ligne défensive, je me suis dit qu’il pourrait perdre du temps (…) en arrivant dans le dernier virage, je les ai laissé se battre [Espargaro et Miller] et je suis simplement passé à l’intérieur. » « Voir le drapeau à damier sans personne devant moi était une joie pure ! Je suis très heureux d’apporter sa première victoire à l’équipe. Nous méritons ce succès après toutes nos difficultés de l’an passé. »

Joyeuse 20e saison en MotoGP, Tech3 !

En effet l’équipe de Hervé Poncharal ne s’attendait certainement pas à remporter un Grand Prix si vite après la difficile année 2019. Longtemps partenaire de Yamaha, la transition vers KTM la saison passée à été des plus douloureuses pour la structure française, qui réalisait sa pire saison en catégorie reine, avec 42 petits points.

Quelques heures après une double chute de ses machines engagées en Moto3, Hervé Poncharal, directeur de l’équipe, passait donc de la désillusion au bonheur. « Après le Moto3, j’étais au plus bas du plus bas (…) et on passe au plus haut, déclarait-il au micro de Canal+. C’est certainement un des jours les plus beaux de ma vie. »

Pour sa vingtième saison en MotoGP, Tech3 souhaitait donc redresser la barre. C’est chose faite avec cette victoire. Nul doute que d’autres succès et podiums devraient suivre. En attendant, les pilotes et équipes du MotoGP profitent d’une pause de trois semaines, avant le Grand Prix de Misano (11-13 septembre). L’occasion de se ressourcer pour les hommes de Bormes-les-Mimosas, avant de revenir au combat.