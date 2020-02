Thrustmaster complète sa gamme racing

Thrustmaster dévoile son pédalier simracing T-LCM Pedals. Equipés de matériaux dernier cri, il vient compléter la gamme racing du constructeur.

Le fabricant d’accessoires de jeux vidéo Thrustmaster consolide sa gamme simracing et course automobile. La firme française dévoie en effet son pédalier T-LCM. Trois pédales qui se veulent donner un ressenti nouveau et inédit.

H.E.A.R.T au coeur du T-LCM Pedals

Pour ce faire, Thrustmaster s’appuie sur ses 20 ans d’expérience en simulation automobile, pour cet accessoire dernier cri. En particulier une technologie magnétique nommée H.E.A.R.T, littéralement le coeur de ce pédalier.

Sous brevet américain, cette dernière profite de capteurs magnétiques sans contact ni potentiomètre pour fonctionner. Ce qui offre une durée de vie et une justesse illimitées sur les pédales d’accélération et d’embrayage. Une première, le pédalier bénéficiant également d’une résolution pouvant atteindre 16 bits, soit 65 536 valeurs par pédale.

Quant au frein, ce dernier est désormais équipé d’un capteur de force. S’ajustant à l’intensité du jeu et au rythme de conduite, la puissance du freinage est mesurée selon la force de pression, pour un dosage optimum.

Autre qualité du frein, la possibilité d’émettre une force de pression allant jusqu’à 100 kilos. De quoi vous muscler les jambes, vous mettre presque dans la peau d’un vrai pilote. Tout en soulignant la performance et la résistance de ce pédalier. D’autant que six différents ressorts sont disponibles afin de pouvoir régler la pédale selon son ressenti. Tout comme une multitude de réglages rapides et sans outils, pour pousser encore la simulation.

Des réglages à gogo pour le confort

Toujours dans le registre des réglages, le Thrustmaster T-LCM Pedals se veut plus confortable grâce à une ajustabilité totale des pédales. Inclinaison verticale, horizontale, hauteur, espacement, tout est possible sur ce pédalier, pour le plaisir de vos pieds. Alors qu’il est également possible de garder les têtes de pédales des T3PA et T3PA Pro, pour les plus conservateurs.

Autre catégorie des réglages personnels, celle de la calibration. Un logiciel Thrustmaster permet en effet d’ajuster électroniquement la puissance de l’accélération, du freinage, de l’embrayage. Ainsi que les zones mortes des différentes pédales.

Un outil de haute précision au service des joueurs, qui agit de concert avec tout réglage ou changement spécifique au niveau des ressorts du capteur de force. Ajouter ou retirer de la résistance mécanique du frein implique effectivement d’en modifier la force électronique.

Tout un écosystème Thrustmaster autour de ce pédalier

Tout cet attirail a toutefois un poids, plus de 5 kilos (5,2 kg exactement). Le T-LCM Pedals est en effet constitué de pédales 100% métal (bras comme têtes). Ces dernières étant montées sur une structure stable et robuste conçue pour la course. Ceci grâce notamment à un repose-pieds texturé anticipant les éventuels glissement. Tandis que le poids en lui-même s’avoue être un atout pour gagner en stabilité.

Le T-LCM Pedals est en tout cas fixé au prix de 199,99€. Thrustmaster profite également de ce lancement pour annoncer différents packs créant un véritable écosystème autour de ce pédalier. En particulier un « cockpit adapter », permettant d’éviter de changer son cockpit. Ou de percer de nouveaux trous dans ce dernier afin d’adapter la position de montage. Il est disponible pour 14,99€.

A cela se joint une option de surcouche texturée à 100% en caoutchouc. Un complément à 14,99€ aussi, conçu pour améliorer l’adhérence des pieds et donc l’expérience. « Last but not least », le « T-Pedals Stand » est un support pour les pédales. Il se veut destiné aux gamers évoluant sur un bureau, afin d’optimiser leur position et leur confort. Ceci pour 49,99€.