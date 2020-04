Top Marques, le salon de Monaco riche en supercars, est reporté

Il fallait, bien évidemment s’y attendre. Dans le contexte qui est le notre actuellement, les événements sportifs, culturels et de loisirs tombent les uns après les autres. Et si dans certains cas, la reprogrammation la même année est possible, dans d’autres, l’annulation pure et simple doit être prononcée. C’est le cas, donc, de Top Marques 2020. Le salon dédié notamment aux voitures de luxe et hypercars, à Monaco, n’aura pas lieu cette année. Les organisateurs donnent donc rendez-vous au public en 2020. Tout de suite, le communiqué publié il y a quelques jours.

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 qui sévit à travers le monde et dont l’évolution est incertaine, c’est avec un immense regret que nous vous annonçons que la dix-septième édition de Top Marques, salon international de l’automobile de luxe, ne pourra avoir lieu du 10 au 14 juin 2020 à Monaco. « La santé de nos équipes, exposants, sponsors, partenaires et visiteurs est notre priorité, et les conditions ne seront pas réunies pour que le salon se déroule comme à l’habitude en juin, déplore Salim Zeghdar, notre Président délégué. Mais la fête n’en sera que plus belle en 2021, avec notre nouvel espace dédié aux classic-cars qui complètera notre offre. » La dix-septième édition de Top Marques est donc reportée à la période du 9 au 13 juin 2021. Les billets déjà achetés pour l’édition 2020 seront remboursés dans les réseaux respectifs où ils ont été réservés (Grimaldi Forum et Fnac Spectacles). Rendez-vous au Grimaldi Forum du 9 au 13 juin 2021, et d’ici là sur nos réseaux sociaux et notre site www.topmarquesmonaco.com.