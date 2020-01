Top 2019 : la plus belle miniature rallye de l’année !

Pour débuter cette année 2020, nous avions envie de revenir sur celle qui vient de s’écouler. 2019 fut très riche en miniatures automobile en tout genre. Du côté du rallye, l’année ne fut pas aussi surprenante qu’en 2018. Les fabricants sortant assez peu de réelles nouveautés. Au 1/43e, Ixo et Spark ont su proposer quelques anciennes autos mais, au 1/18e, vraiment peu de surprises. Chez OttOmobile, pas mal de nouveaux modèles intéressants mais un peu trop de rééditions. Et puis, il y a eu cette magnifique Renault 20 Turbo 4×4 du Paris – Dakar 1982. Une sacrée surprise et une sublime réalisation ! A quelques jours du Dakar 2020, nous sommes heureux de lui attribuer le titre de « Miniature Rallye de l’année 2019 » !

Renault 20 Turbo 4×4 : la miniature de l’année 2019 par OttOmobile !

Le choix n’était pas très large, mais il fut assez difficile. L’année 2019 n’a pas été des plus riches en termes de nouvelles miniatures de rallye au 1/18e. On attend toujours des modèles tels que la Renault Clio Super 1600, la Citroën Xsara Kitcar, la Cordoba WRC, ou encore les dernières Maxi qui n’existent pas encore à cette échelle. Si les fabricants de miniatures en résine proposent plus de modèles rallye que les autres, ils n’ont pas réussi à frapper fort cette année. De plus, le Rallycross est toujours mis de côté, et c’est bien dommage. Le Rallye-Raid commence à revenir petit-à-petit grâce à Top Marques Collectibles et OttOmobile. Si la première propose des miniatures en résine aux environs de 200€, la seconde est réputée pour la qualité de ses modèles vendus… 3 fois moins chers ! La société bretonne, qui fêtait ses 10 ans en 2019, a décidé de nous proposer deux modèles du Paris – Dakar cette année : une Peugeot 405 T16 (sortie en décembre) et une Renault 20 Turbo 4×4 (sortie en septembre). Ironie de l’histoire, Top Marques Collectibles a proposé le même modèle cet été.

Mais voilà, le match est remporté haut la main par OttO ! L’entreprise, à qui l’on doit la sublime Renault Clio Maxi au 1/18e, propose une Renault 20 Turbo 4×4 plus détaillée, mieux proportionnée et bien plus abordable ! La voiture des frères Marreau n’est pas la plus Sexy, mais c’est une icône du Paris-Dakar ! La sortir au 1/18e était un pari assez osé, mais le succès fut au rendez-vous. On comprend aisément pourquoi quand on a la miniature entre les mains. Une pure beauté. Finition au top, détails séduisants, on aurait presque l’impression de voir la vraie. Deux petits bémols, le jaune semble un ton différent de l’original. Enfin, et c’est inhérent aux modèles en résine, l’absence d’ouvrants est vraiment regrettable !

En tout cas, après des heures passées à contempler cette OttOmobile (référence OT821) on ne peut qu’être séduits. Et, c’est pourquoi nous avons décidé de lui attribuer le titre de « Miniature Rallye de l’année 2019 » !

Chez OttOmobile, l’année 2020 risque d’être exceptionnelle d’un point de vue des miniatures rallystiques. La preuve avec le modèle de janvier (une très inédite Toyota Celica 1600 GT TA22 RAC 1973) et le modèle de février (la Peugeot 306 Maxi de Sébastien Loeb… déjà épuisée alors qu’il reste encore un mois de précommande !!). Maintenant, on espère que l’entreprise française continuera à explorer l’histoire du Dakar et, pourquoi pas, l’aventure des frères Marreau. N’oublions pas les camions, si impressionnants et rares ! On croise les doigts…

L’histoire de la Renault 20 Turbo 4×4 des frères Marreau.

Avant d’être une miniature, cette Renault 20 Turbo 4×4 a tout de même su remporter le Paris-Dakar 1982 ! Un exploit pour une voiture « semi-officielle » préparée dans le garage des deux frères. Et ce, devant la tout aussi originale Lada Niva de Jean-claude Briavoine et André Deliaire. (Hey, OttO, on veut bien la Lada au 1/18e aussi !). Le « Break » s’offre une victoire devant les 4×4 et Buggys engagés. Une preuve de plus du talent des frères Marreau, surnommés « Les Renards du désert ». Cette 4e édition du désormais mythique Rallye-Raid a su réserver de belles surprises. Pour la première fois depuis la création de l’épreuve, c’est une voiture qui s’impose et non un 4×4. Alors, en plus, quand elle est « faite maison », l’exploit est encore plus grand. C’est ainsi que la Renault 20 Turbo 4×4 des frères Marreau est rentrée dans l’histoire du Paris-Dakar et du Rallye-Raid ! Et dire que cette même voiture avait dû abandonner en 1981… Preuve qu’il ne faut jamais partir perdant, surtout en sport mécanique. Une auto symbole de toute une époque et des débuts du Dakar où l’aventure humaine et mécanique mettait en avant de belles histoires. Si vous avez l’honneur et le privilège de croiser l’un des frères Marreau, Bernard arpentant souvent les salons en France, n’hésitez pas à échanger avec eux. Leur réserve d’anecdotes est inépuisable et leurs récits nous plongent directement dans cette aventure magique qu’est le Dakar !