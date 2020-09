Transferts F1 : Grosjean pense que Haas ne devrait pas engager deux jeunes

Evidemment, lorsque l’on est pilote de Formule 1 et que l’on risque de perdre son baquet au profit d’un jeune pilote, difficile d’abonder dans ce sens. Justement, Romain Grosjean s’est récemment exprimé au sujet du futur line-up de l’écurie Haas. Car potentiellement, l’équipe américaine pourrait très bien engager deux nouveaux pilotes, l’année prochaine.

Comme Guenther Steiner l’a récemment déclaré, les candidatures ne manquent pas, en termes de pilotes, chez Haas. Une dizaine de profils seraient ainsi évalués, en ce moment-même. Outre des hommes très attractifs comme Nico Hülkenberg ou Sergio Perez, plusieurs jeunes sont sur les rangs, dont certains poussés par la filière Ferrari. Et pour l’heure, Steiner n’exclut pas de faire confiance à deux débutants. Chose qui a fait réagir Romain Grosjean, dont les chances de rester ne paraissent pas énormes.

« Je pense que pour une équipe, avoir deux jeunes pilotes qui arrivent, ce serait se tirer une balle dans le pied. » a déclaré le pilote tricolore. Ce qui semble indiquer qu’il aimerait rester, sachant qu’en dehors de Haas, ses options sont très réduites. Car il ne reste que deux autres places, chez Alfa Romeo. Et si ces deux équipes ne sont guère plus performantes que Williams, leur affiliation avec Ferrari attire. Alors, oui, pour Romain, les semaines à venir seront cruciales. Tout comme pour Magnussen, son coéquipier.

Haas prendra-t-il le risque de repartir avec deux nouveaux pilotes ? Selon nous, en conserver l’un des deux serait judicieux, sachant que la monoplace américaine est probablement la plus difficile à cerner. Aussi, il faudra que Kevin ou Romain soit toujours là, ne serait-ce que dans un souci de transmission de certaines informations. Toutefois, le fait de faire venir quelqu’un d’extérieur disposant d’une bonne expérience paraît aussi prépondérant. Histoire qu’il apporte un regard frais, afin de mettre en oeuvre de nouvelles solutions, auxquelles les pilotes actuels n’auront peut-être pas pensé…

