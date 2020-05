Trois manches du Rallycross France 2020 annulées !

Mauvaise nouvelle pour les fans de Rallycross en France, trois manches de la saison 2020 viennent d’être annulées. Après Châteauroux, ce sont donc les RX de Faleyras, Pont-de-Ruan et de Lessay qui passent à la trappe ! Les délais sont trop courts et la période trop incertaine. De ce fait, les organisateurs ont préféré annuler les éditions 2020 de leur épreuve de Rallycross.

Si de nouveaux calendriers ont été diffusés par la FFSA ce lundi, le Championnat de France de Rallycross reste dans l’incertitude la plus totale. Si Lessay avait été repoussé à fin août, les mesures gouvernementales actuelles ne permettent pas la tenue de l’épreuve à la fin de l’été. Un nouveau report pour la manche normande est impossible car des travaux sur la piste sont prévus pour septembre. Les organisateurs ont donc opté pour l’option la plus douloureuse mais la plus juste : l’annulation. Du côté de Pont-de-Ruan et de Faleyras, la même décision a été prise. Prévues pour cet été, ces manches « lointaines » ne pouvaient se caser dans un calendrier réduit à 2 ou 3 mois en fin d’année.

Avec désormais seulement 4 manches encore organisables, l’AFOR travaille dur pour tenter d’organiser quelque chose en 2020. Mais il faut dire que le contexte est très délicat et l’incertitude sur l’avenir toujours aussi pesante. Ainsi, son président, Jean-Jacques Bénezet, confirme qu’il y a beaucoup de travail en vue :

« La Fédération Française du Sport Automobile a publié lundi soir les nouveaux calendriers de la saison 2020. Comme d’autres disciplines, nous ne sommes pas encore présentés, comme vous avez pu le voir. Et ceci pour une seule et simple raison : initialement, notre calendrier ne comportait que deux épreuves entre Septembre et la fin de saison (Mayenne et Dreux), ce qui ne permet pas de faire un Championnat de France de Rallycross.

C’est pourquoi nous travaillons encore avec la FFSA et les quatre organisations encore au programme (Mayenne, Dreux, Kerlabo et Essay), et comme depuis le début de la crise sanitaire, pour trouver les meilleures solutions pour nos partenaires, nos concurrents et notre public de Rallycross en France. Nous vous tiendrons informés dès que possible mais il est clair que notre but ne sera pas de surcharger le calendrier entre Septembre et la mi-Octobre afin de conserver l’équilibre financier des pilotes et des équipes avec qui nous sommes en contact permanent. Et pour cela, trois épreuves nous semble être la meilleure option.

J’en profite également pour adresser tout mon soutien à toutes les organisations, à tous leurs bénévoles et à tous les fans de Rallycross dans chacune de ces régions. »