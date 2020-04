TT Isle of Man 2 : la version Nintendo Switch enfin datée

Alors qu’il est déjà disponible sur PC et consoles Playstation 4 et Xbox One, TT Isle of Man 2 n’arpente pas encore le bitume virtuel de la Nintendo Switch. Mais l’éditeur vient enfin de révéler la date de sortie de cette dernière version ! Une bonne nouvelle pour celles et ceux recherchant un bon jeu de course (riche en sensations, croyez-nous…) à emporter partout.

TT Isle of Man 2 prêt à passer en mode nomade

C’est donc le 14 mai prochain soit, dans un petit mois, que TT Isle of Man2 sera disponible sur console Nintendo Switch. En attendant la sortie, Kylotonn (en charge du développement) se félicité du retour positif des médias. Cela tombe bien, nous avions justement publié le test du jeu de course (version Playstation 4) le week-end dernier. Nous vous invitons d’ailleurs à le consulter en suivant le lien ci-dessous.

TT Isle of Man2 c’est :