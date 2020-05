TT Isle of Man 2020 : la course mythique est annulée

Si les fans de deux roues -et de courses extrêmes- gardaient un petit espoir que l’île britannique de Man (au sein de la Mère d’Irlande) soit épargnée par le coronavirus, un communiqué officiel est tombé dans un silence de mort. En effet, voilà quelques jours, les organisateurs de la TT Isle of Man 2020 ont diffusé un communiqué annonçant l’annulation de l’épreuve en question.

La TT Isle of Man annulée par mesure de précaution

Après avoir annoncé que 321 personnes avaient été testées positives pour 22 personnes décédées sur les 85 000 personnes vivent sur l’île, les autorités ont souhaité jouer la sûreté en annulant l’édition 2020 de la célèbre course de moto TT Isle of Man. Ce afin d’éviter une contamination par le biais de personnes étrangères à l’île.

« Bien que nous ne puissions pas prédire à quoi ressemblera la situation sur l’île ou dans le monde dans quatre mois, il y a beaucoup d’incertitude », a déclaré Laurence Skelly, secrétaire au commerce de l’île de Man. « C’est pourquoi cette décision opportune est la plus judicieuse. Nous voulons également nous assurer que les habitants de l’île peuvent être sûrs que leur santé est notre priorité numéro un. Nous nous concentrons sur la situation actuelle. Il serait également inapproprié de mettre davantage de pression sur nos hôpitaux et notre personnel médical. »

Pour rappel, la course devait avoir lieu du 6 au 12 juin prochains. Reste toutefois une possibilité, pour compenser cette absence, le jeu vidéo TT Isle of Man 2, sorti voilà quelques mois sur consoles PS4, Nintendo Switch et Xbox One