Un G.P d’Espagne de MotoGP virtuel, mais à dimension réelle est annoncé

C’est le résultat du succès des deux premières manches organisées ces dernières semaines. Mais cette-fois, la Dorna va mettre en place un véritable Grand-Prix d’Espagne ou plutôt, un e-Grand-Prix qui sera ouvert à toutes les écuries et aux trois disciplines (donc la Moto2 et la Moto3). Ainsi, chaque équipe officielle devra aligner un pilote à l’exception de Honda, qui pourra aligner ses deux titulaires, du fait de leurs statuts de champions en titre. Cette épreuve sera dédiée à l’oeuvre caritative Two Wheels for Life.

Profitons de cette occasion donnée par la MotoGP pour vous rappeler que le jeu vidéo officiel édition 2020 est désormais disponible. De plus, le test est en ligne dans nos pages numériques depuis quelques heures. Alors, bonne lecture :