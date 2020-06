Un Spot télévisé sur un air de « champion », pour F1 2020

La simulation officielle de la Formule 1 sera disponible d’ici quelques jours, sur PC et consoles. En effet, la sortie de F1 2020 se fera pile entre le Grand-Prix d’Autriche et celui de Styrie (sur la même piste). Alors en attendant cette commercialisation, Codemasters nous propose de visionner le spot télévisé du jeu. Lequel mettant en avant le nouveau mode deux joueurs en écran splitté ainsi que les livrées de Michael Schumacher. Par ailleurs, les deux nouveaux circuits de Zandvoort et Hanoï y sont également présentés, assez brièvement toutefois. Place au média.