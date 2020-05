Cela sera sans doute une habitude jusqu’à la sortie effective de F1 2020, la simulation officielle de la Formule 1 ! Ainsi, après Zandvoort, c’est au tour du circuit de Barcelone d’être mis en avant par les développeurs de Codemasters. Et comme pour la piste néerlandaise, ce choix n’est pas du au hasard.

F1 2020 : un tour de circuit virtuel

En effet, le week-end à venir aurait du être celui du Grand-Prix d’Espagne de Formule 1. Malheureusement, du fait de la pandémie, le tracé de Barcelone-Catalunya restera désert durant les trois jours. Alors, pour réchauffer (un peu) le coeur des fans, l’éditeur du jeu vidéo officiel nous propose de redécouvrir le tracé. Et s’agissant d’un circuit espagnol, il semblait évident que ce tour de circuit embarqué (angle de vue depuis le cockpit) ne pouvait être fait que dans la Mclaren Renault de Carlos Sainz.

Un tour de circuit virtuel, donc, qui permettra aussi de découvrir plus amplement les évolutions du soft, bien qu’elles soient subtiles, sur le plan visuel. Rappelons aussi qu’ F1 2020 sera disponible sur PC et consoles au mois de juillet prochain. Enfin, dimanche 11 mai prochain, le Grand-Prix virtuel remplacera la course réelle, sur ce tracé de Barcelone. Epreuve à suivre en direct sur les canaux digitaux dédiés.