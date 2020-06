Un tour de circuit qui déménage, avec Landos Norris à Silverstone

En ces temps de vaches maigres, en matière de courses « réelles », certains pilotes -toutes disciplines confondues- et écuries ont le bon goût de partager leurs séances de préparation. Lundi dernier, nous partagions la vidéo de Johann Zarco (MotoGP) sur sa Ducati, à Barcelone. Et bien aujourd’hui, c’est un pilote de Formule 1 qui nous offre un très joli contenu, en vidéo également.

En effet, Lando Norris a récemment pris la piste sur le circuit de Silverstone. Une séance réalisées non-pas au volant d’une F1 mais d’une F3. Objectif pour le pilote britannique, retrouver des automatismes dans une monoplace rapide, bien que cette dernière soit nettement moins performante qu’une Formule 1. Voici donc ce tour embarqué (sous la pluie !!) dans le cockpit de la monoplace en question sur le circuit anglais, en compagnie de Norris.

#YouKnowF1IsBackWhen you find yourself humming the @f1 theme song at completely random intervals… pic.twitter.com/MYwByCpTgL

— McLaren (@McLarenF1) June 27, 2020