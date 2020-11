Valentino Rossi apte à rouler à Valence !

Yamaha vient de l’annoncer, Valentino Rossi va faire son retour dès samedi 7 novembre au Grand Prix d’Europe MotoGP à Valence. L’Italien, absent des deux courses en Aragon puis ce vendredi, a enfin ses deux tests PCR négatifs.

Il prendra le guidon avec un jour de retard mais bénéficiera du bon travail effectué par l’Américain Garrett Gerloff son remplaçant ce vendredi. À voir ce qu’il sera capable de faire, désormais.

Rappelons que Yamaha vit un week-end très difficile. Le constructeur a été pénalisé en matière de points aux championnat Constructeurs et Équipes. La faute à des soupapes non-homologuées lors du premier Grand Prix de la saison, à Jerez (17-19 juillet). Maverick Vinales s’élancera également depuis la pit-lane pour la course ce dimanche. Il utilise en effet un nouveau moteur pour la suite du week-end et dépasse le quota alloué par le règlement.

Rendez-vous samedi 7 novembre à partir de 10h45 pour suivre les essais libres 3 MotoGP du Grand Prix d’Europe et le retour de Valentino Rossi.