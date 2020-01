Valentino Rossi aurait pu courir pour Ferrari en F1

Valentino Rossi a révélé avoir reçu un contrat de Ferrari en 2006 afin de rejoindre l’équipe de Formule 1. Le but étant de lui tracer une véritable carrière en sport automobile.

Valentino Rossi tout de rouge vêtu? L’image est déjà vue en moto, lors des années Ducati de l’Italien (2011 et 2012) mais aurait aussi pu prendre vie en course automobile. Et au sommet de cette dernière, puisque Ferrari a demandé au natif d’Urbino rejoindre son équipe de Formule 1 en 2006. Ce qu’a récemment révélé Rossi dans une interview à la Gazzetta dello Sport:

« En 2006, j’étais sur le point de passer à la Formule 1. J’avais effectué un certain nombre d’essais pour Ferrari et ensuite nous avons rencontré la direction de l’équipe qui avait élaboré un plan très complet pour me préparer à une carrière en Formule 1. »

Le plan de Ferrari ne convenait pas à Valentino Rossi

L’Italien s’est en effet retrouvé plusieurs fois au volant de Formule 1 dans les années 2000. De quoi, semble-t-il, donner une d’ensemble assez intéressant à Ferrari pour le placer en sport automobile. Mais pas directement en Formule 1, raison pour laquelle Valentino Rossi a décliné l’offre:

« Cependant, ce plan prévoyait que je devais d’abord conduire une voiture moins rapide pour me préparer et au départ j’étais censé être pilote d’essai, c’est pourquoi j’ai décidé de décliner l’offre. »

Valentino Rossi aurait-il pu imiter le légendaire John Surtees en devenant champion du monde en catégorie reine des Grands Prix deux et quatre-roues? Personne ne le saura jamais. En restant en MotoGP, l’actuel pilote Yamaha s’est en revanche assuré les titres MotoGP 2008 et 2009. De quoi faire grandir encore un peu plus la légende de l’Italien. Lui qui a toutefois conservé des liens étroits avec le monde du sport automobile. En compétition, comme à Abu Dhabi en Ferrari 488 GT3 il y a quelques semaines. Ou bien en essayant notamment la Formule 1 de Lewis Hamilton, fin 2019.