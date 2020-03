Valentino Rossi en piste sur le Mugello ! Dans MotoGP20…

Oui, à défaut de véritables courses, nous allons nous contenter de virtuel, ces prochaines semaines…Et pour les fans de deux roues, la news à suivre devrait susciter un certain intérêt ! En effet, Milestone vient de diffuser la toute première vidéo de gameplay de MotoGP20. La simulation en question, à cette occasion, s’est concentrée sur la Yamaha de Valentino Rossi, sur un circuit italien.

Rossi, le Mugello, l’Italie, l’hommage des fans dans MotoGP20

Sans doute afin de saluer l’Italie et la période très difficile qu’elle traverse en ce moment, la communauté de fans a choisi Valentino Rossi et le circuit du Mugello pour cette première vidéo de gameplay de MotoGP20. Car, oui, l’éditeur avait demandé aux joueurs de choisir ! Et c’est sur une piste humide que le transalpin s’exprime, de façon virtuelle.

Par ailleurs, cette vidéo permet de visualiser les progrès des développeurs en matière de retranscription de la physique des motos. De plus, elle nous donne un aperçu des iéndits systèmes de gestion du carburant et de détérioration des pneus. Place au média en question, diffusé il y a à peine quelques minutes par Milestone. Rappelons que MotoGP20 sortira le 23 avril prochain sur PC, Stadia, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.