Valentino Rossi envoie la sauce au ranch, sur sa piste cross, en vidéo

Les aficionados de deux roues savent pertinemment à quoi se rapporte « Le Ranch », lorsque l’on évoque ce dernier dans le milieu de la MotoGP ou des sports mécaniques. C’est en effet le lieu de vie de Valentino Rossi, qui adore arpenter sa piste de cross avec une machine bien différente de celle qu’il pilote en Grand-Prix, les week-ends. Aussi, le sponsor de l’ Italien a souhaité nous faire partager une expérience inédite…

Valentino Rossi avec Morbidelli et Bagnaia en piste

Si tous les pilotes de MotoGP n’adhèrent pas forcément (sans mauvais jeu de mot) au concept offert par le cross, Valentino Rossi, lui, en est un réel adepte. Car d’après « The Doctor », cette discipline sur terre est bénéfique à celle pratiquée sur l’asphalte : « quand on est sur terre, on a beaucoup moins de grip. On doit bouger sur la selle pour améliorer la traction. Ce sont des choses importantes pour être plus performant sur l’asphalte« .

Outre Valentino Rossi, dans ce document vidéo du Ranch, deux invités de marque ont également fait le déplacement. A savoir, Franco Morbidelli et Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (vainqueur du dernier Grand-Prix MotoGP virtuel). L’occasion, donc, de voir les trois hommes en action sur des deux roues, histoire de compenser un peu la frustration de ne pas les apprécier en piste, dans la catégorie MotoGP.

