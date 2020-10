Valentino Rossi positif au COVID-19, forfait en Aragon

« Quand je me suis réveillé ce matin, je ne me sentais pas très bien. J’avais des courbatures et une légère fièvre, alors j’ai immédiatement appelé le médecin. Deux tests ont été effectués. Le premier, dit ‘PCR rapide’ s’est avéré négatif, comme le test que j’avais déjà subi mardi. » « En revanche, les résultats du second, qui sont arrivés cet après-midi sur les coups de 16h, m’ont malheureusement donné positif. Je suis tellement déçu de devoir manquer ce GP d’Aragón. »

The Doctor va donc devoir faire un tour chez le médecin et risque sans doute de manquer la manche suivante, toujours sur le tracé catalan d’Aragon. « J’aimerais être optimiste, quant au fait de pouvoir participer à la manche suivante, mais il y a des chances pour que ça soit pareil, indique-t-il. Je suis triste et en colère à la fois, car j’ai tâché de respecter le protocole à la lettre. »