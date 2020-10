Vandoorne et De Vries rempilent avec Mercedes, en Formule E

Ce n’est pas forcément une surprise mais cette-fois c’est officiel. Le vice-champion du monde de Formule E 2020, ainsi que son coéquipier, ont été reconduits au sein de l’écurie Mercedes engagées dans le championnat 100% électrique. Stoffel Vandoorne et Nick De Vries seront donc associés, une fois encore, dans la formation du constructeur allemand.

Formule E : Stoffel impatient d’en découdre

« Je suis vraiment ravi de reprendre la course. Cela me semble être une éternité que la dernière fois que nous avons roulé à Berlin. Nous avons fait quelques essais avec la nouvelle voiture depuis et c’était agréable d’être à nouveau au volant. Mais rien ne se rapproche de la sensation d’une course. Pour contester les meilleurs dans le domaine. Je suis impatient de voir comment nous allons nous débrouiller avec notre nouvelle voiture dans l’année à venir. Nous avons conclu avec succès la saison dernière avec une victoire et j’espère que nous pourrons nous battre pour des podiums et des victoires l’année prochaine, enfin de réduire un peu plus la distance jusqu’au sommet. Attendons et voyons ce qui se passera ensuite. » a déclaré Stoffel.

« Nous avons été très satisfaits de Stoffel et de Nyck la saison dernière. Ils ont tous deux montré de solides performances, acquis une expérience précieuse avec l’équipe et prouvé qu’ils possédaient les bonnes compétences pour la Formule E. Ils sont non seulement incroyablement rapides, mais ils ont également l’intelligence nécessaire pour gérer la gestion de l’énergie et maîtriser mentalement les courses uniques de la Formule E. Ils peuvent désormais mettre à profit cette expérience au cours de la septième saison »