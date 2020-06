Vandoorne (Mercedes) champion virtuel de Formule E, Rowland vainqueur

Si la victoire est revenu à Oliver Rowland (Nissan eDams) en Formule E virtuelle, lors de la dernière course de la saison, c’est Stoffel Vandoorne qui a été sacré ! Profitant d’une contre-performance de Pascal Wehrlein en course, le pilote Mercedes a remporté son premier titre depuis pas mal de temps. Même s’il n’est que virtuel…

Vandoorne champion virtuel, des conséquences réelles ?

Si cela prêtera sans doute à sourire, Stoffel Vandoorne aura tout de même fait preuve d’un gros mental, pour coiffer Pascal Wehrlein sur la ligne d’arrivée de la Formule E. Désormais champion de Formule E virtuelle, le Belge en tirera-t-il quelque chose de positif, vis à vis de ses employeurs ? Il serait intéressant d’avoir leur retour, sur ce sujet…

» Tout d’abord, je suis vraiment heureux de remporter ce championnat, ce fut une journée difficile. Le départ a été assez chaotique, j’ai pris un bon départ aux côtés de Pascal à l’extérieur puis dans le virage 2 je me suis fait bousculer par derrière, ce qui a fait tourner Pascal en vrille. Cela aurait été bien d’avoir un vrai combat sur la piste, mais j’ai aussi été malchanceux dans quelques courses, donc c’est un championnat bien mérité pour nous. » Stoffel Vandoorne

Deuxième de l’eprix couru samedi dernier, l’intéressé n’aura plié que face à Oliver Rowland, vainqueur de cette dernière course. Max Günther (BMW) complétait le podium suivi de Mortara, Buemi, Calado, De Vries, Massa, Wehrlein et Van der Linde. Au classement des pilotes, Wehrlein se classe deuxième suivi de Rowland et Günther.

« L’ABB Formula E Race at Home Challenge marque le début du partenariat entre la Formule E et l’UNICEF, et nous sommes ravis d’avoir atteint notre objectif de 100 000 £. Le support incroyable reçu autour de ce format unique E-Sport résulte de l’effort collectif entre nos équipes, partenaires, pilotes et fans. Nous avons vu des courses passionnantes et une reconnaisance mutuelle entre les deux grilles, notamment pour les compétences que les pilotes de Formule E et ceux du simracing ont su démontrer. Nous avons hâte de voir Kevin Siggy, le vainqueur du Challenge Grid, au volant d’une Formule E très bientôt. Nos félicitations vont également au pilote de Formule E – bien réel – Stoffel Vandoorne. » HANNAH BROWN

– Après une compétition intense de huit semaines, Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) remporte l’ABB Formula E Race At Home Challenge au profit de l’UNICEF, devant Pascal Wehrlein (Mahindra Racing) et Olivier Rowland (Nissan e.Dams). – La huitième et dernière manche aujourd’hui, avec des points doublés, a été remportée par Oliver Rowland devant Stoffel Vandoorne et Maximilian Günther. – La série E-Sport développée par la Formule E a permis de recolter plus de 100 000£ de dons au profit de l’UNICEF contribuant à maintenir les enfants du monde entier en bonne santé, en sécurité et leur permettant de poursuivre leur scolarité pendant la crise sanitaire. – Le simracer Kevin Siggy remporte de son côté la compétition Challenge et se voit offrir l’opportunité de tester une Formule E Gen 2 sur l’un des circuits du championnat ABB FIA Formula E.

An epic conclusion to the ABB Formula E #RaceAtHome Challenge in support of @UNICEF – here’s your highlights including the most dramatic of starts for Pascal Wehrlein ⚡️https://t.co/9KqVKEr3qA pic.twitter.com/uUCy7enKd9 — ABB Formula E (@FIAFormulaE) June 7, 2020

images : Courtesy of Formula E