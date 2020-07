Verstappen dans le mur, il pourrait rater le GP de Hongrie !

Alors que le Grand Prix de Hongrie doit débuter dans une dizaine de minutes, Max Verstappen vient tout juste de crasher sa Red Bull ! La piste du Hungaroring est humide, et en testant les conditions avant de se rendre sur la grille, le Néerlandais a fini dans le mur. D’après les quelques images disponibles, l’aileron avant et la roue avant-gauche sont très abimés ou cassés.

Red Bull donne tout pour réparer la voiture, mais l’on s’achemine peut-être vers un forfait du Néerlandais. La grille de départ risque donc d’être chamboulée. Restez connectés sur Le Mag Sport Auto pour en savoir plus.

Disaster for Max Verstappen as he goes into the barriers on the way to the grid 😮#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/VqOSEzbHwD

— Formula 1 (@F1) July 19, 2020