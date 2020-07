Vettel de retour chez Red Bull en Formule 1 ? Une option…

Si la piste Renault F1 -peu attractive pour Vettel- vient de se refermer avec l’annonce du recrutement d’Alonso, Sebastian ne reste pas sans options. Outre la possibilité Mercedes -peu crédible- Red Bull Racing ne serait finalement pas fermée à l’idée. Dans tous les cas, l’Allemand, lui, ne dirait pas non.

Sebastian Vettel en duo avec Max Verstappen ?

Comment souvent, Servus TV permet d’obtenir des informations liées à la galaxie Red Bull Racing. Et cette-fois, au cours d’un entretien avec Sebastian Vettel, la possibilité de le voir revenir au sein de l’équipe qui lui a permis d’être sacré à quatre reprises a refait surface. D’ailleurs, le pilote Ferrari a répondu assez clairement, lorsqu’il lui a été demandé s’il serait favorable à une offre de l’équipe autrichienne : « Comme je l’ai dit, c’est une voiture gagnante, et comme je l’ai dit auparavant, je suis là pour courir et pour gagner. Donc la réponse serait probablement oui’. C’est clair.

D’autre part, selon nos confrères de Motorsport.com, Helmut Marko ne serait pas contre l’idée. Resterait toutefois à convaincre Christian Horner qui lui, n’en aurait pas vraiment envie. Sans doute car cela pourrait bouleverser l’équilibre de son équipe, axée principalement sur Max Verstappen. Mais il est vrai que sur le papier, un tandem Vettel-Verstappen aurait de quoi séduire…

