Vidéo : Romain Grosjean partage ses premiers KM dans la Haas de 2020

C’est suffisamment unique pour être signalé et partagé…En effet, Romain Grosjean nous a offert une pure merveille, voilà quelques heures, en diffusant une vidéo carrément trippante. Le pilote tricolore a posté sur sa page Youtube personnelle une vidéo embarquée. Et non des moindres, puisqu’il s’agit de ses débuts aux commandes de la Haas de 2020, sur le tracé de Barcelone. Car les écuries et pilotes sont autorisés à effectuer quelques kilomètres en guise de « shakedown », avant le début des essais officiels.

Romain Grosjean un peu plus de ses fans

Mais laissons la VF20 Ferrari et Romain s’exprime avec ce média -réalisé en partenariat avec GoPro- que nous vous laissons découvrir. Merci à Romain Grosjean pour cette belle initiative, qui a le mérite de rapprocher les fans de leur passions, et des pilotes ! Pour rappel, les essais de Barcelone débutent ce mercredi 19 février 2020. Et c’est Kevin Magnussen qui sera le premier à tester la monoplace dans des conditions significatives.